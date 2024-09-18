Салиба: «Я один из лучших в мире»

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба оценил свой уровень на текущий момент. По словам француза, он входит в число лучших центральных защитников в мире.

«Я находился на правильном пути в последние сезоны, особенно в прошлом. Возможно, я на пути к тому, чтобы стать лучшим защитником в мире. Думаю, на данный момент я один из лучших, но мне ещё нужно выиграть несколько титулов. Сейчас мне этого не хватает. В футболе вы хороши, если выигрываете титулы. А если титулов нет, то нельзя сказать, что ты лучший. Но я один из лучших в мире», - сказал Салиба Fox Sports.

В четверг, 19 сентября, «Арсенал» сыграет в Лиге чемпионов против «Аталанты» на выезде.