«Машина»: Фабрегас оценил Холанна

Рулевой «Комо» Сеск Фабрегас высказался о звёздном форварде Эрлинге Холанне из «Манчестер Сити».

«Холанн – слишком особенный и слишком хороший. Он играет в такой хорошей команде, что может изменить ситуацию в любой момент игры. Учитывая его нынешнюю форму, я бы не был самодовольным, если бы был центральным защитником «Арсенала» или другой команды, играющей против Холанна. Этот парень – машина. Я бы хотел поиграть с нападающим такого калибра», - сказал Фабрегас в программе Planet Premier League.

В воскресенье, 22 сентября, «Манчестер Сити» будет принимать «Арсенал» в матче Премьер-лиги.