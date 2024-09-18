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«Машина»: Фабрегас оценил Холанна

18 Сентября 2024 • 19:08 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
22.09 18:30

Рулевой «Комо» Сеск Фабрегас высказался о звёздном форварде Эрлинге Холанне из «Манчестер Сити».

«Холанн – слишком особенный и слишком хороший. Он играет в такой хорошей команде, что может изменить ситуацию в любой момент игры. Учитывая его нынешнюю форму, я бы не был самодовольным, если бы был центральным защитником «Арсенала» или другой команды, играющей против Холанна. Этот парень – машина. Я бы хотел поиграть с нападающим такого калибра», - сказал Фабрегас в программе Planet Premier League.

В воскресенье, 22 сентября, «Манчестер Сити» будет принимать «Арсенал» в матче Премьер-лиги.

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Манчестер Сити Сеск Фабрегас Эрлинг Холанн ещё теги

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МАНЧЕСТЕР СИТИ АРСЕНАЛ
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