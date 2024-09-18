Оливер рассудит «Манчестер Сити» и «Арсенал»

Назван главный арбитр центрального матча пятого тура Английской премьер-лиги между «Манчестер Сити» и лондонским «Арсеналом». Игру рассудит известный британский рефери Майкл Оливер.

Напомним, что состоится битва первой и второй команд АПЛ в воскресенье, 22 сентября. «Сити» с 12 очками лидирует в турнирной таблице, в активе команды четыре победы из четырёх возможных. «Арсенал» с 10 баллами идёт на втором месте, у «канониров» три победы и одна ничья в четырёх прошедших турах первенства.

В прошлом сезоне «Арсенал» впервые за несколько лет не проиграл «Сити» в очных матчах АПЛ в одном сезоне.