Булыкин высказался по поводу возможного наказания «Манчестер Сити»

Чемпион Англии «Манчестер Сити» может быть наказан за многочисленные нарушения правила фэйр-плей, допущенные в период с 2009 по 2018 год. Пока неясно, какое именно наказание может быть применено - поговаривают, что чуть ли не до отправки лучшего клуба страны во вторую лигу, Чемпионшип. Ситуацию прокомментировал бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин:

- Мы же не знаем, какие там были нарушения. Всё-таки решают этот вопрос компетентные органы. Мы только в конечном итоге можем посмотреть на решение. Понятно дело, что везде можно найти какие-то ошибки в руководстве клуба. Но как их накажут это тоже второй вопрос, - цитирует слова Булыкина Vprognoze.ru.