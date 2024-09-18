Бывший форвард «Ливерпуля» и сборной Англии Энди Кэрролл официально стал игроком «Бордо». Из-за банкротства этот знаменитый футбольный клуб из Аквитании играет лишь в четвёртом по силе дивизионе Франции.

Кэрроллу 35 лет, футболист практически всю карьеру провёл в Англии, но в 2023 году перебрался во французский клуб, «Амьен». Ранее в его карьере до переезда во Францию были родной «Ньюкасл», «Вест Хэм», «Ливерпуль», «Рединг» и «Вест Бромвич». С 2010 по 2012 годы вызывался в национальную сборную Англии.

Контракт с Кэрроллом подписан на два года, Transfermarkt оценивает его в 250 тыс. евро.