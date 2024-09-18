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Гвардиола может получить в «Манчестер Сити» полузащитника из Серии А слухи

18 Сентября 2024 • 16:29 Комментировать

Полузащитник «Милана» Тиджани Рейндерс может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает на своих страницах портал TodoFichajes, 26-летний нидерландец в следующем году может перебраться в «Манчестер Сити».

По данным источника, трансфер Рейнджерса поддерживает главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

За «Милан» Тиджани Рейнджерс вступает с лета 2023 года после трансфера из нидерландского АЗ. В настоящий момент специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают полузащитника в 30 миллионов евро.

Отметим, что «Манчестер Сити» становился чемпионом Англии в четырёх предыдущих сезонах.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Манчестер Сити Хосеп Гвардиола трансферы футбола - лето 2024 Тиджани Рейндерс ещё теги
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