Полузащитник «Милана» Тиджани Рейндерс может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает на своих страницах портал TodoFichajes, 26-летний нидерландец в следующем году может перебраться в «Манчестер Сити».

По данным источника, трансфер Рейнджерса поддерживает главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

За «Милан» Тиджани Рейнджерс вступает с лета 2023 года после трансфера из нидерландского АЗ. В настоящий момент специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают полузащитника в 30 миллионов евро.

Отметим, что «Манчестер Сити» становился чемпионом Англии в четырёх предыдущих сезонах.