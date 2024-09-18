Эриксен рассуждает о своем положении в «Манчестер Юнайтед»

Датский полузащитник Кристиан Эриксен поделился размышлениями, касающимися его пребывания в стане «красных дьяволов».

«Если бы мне сказали уйти, я бы ушел, но меня никто не просил об этом. Мне очень хорошо здесь. Я тот парень, которому нравится находиться рядом со своей семьей и играть там, где я могу приносить пользу, это всегда будет моей целью», – передает слова игрока итальянский журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне полузащитник провел два матча в английской Премьер-лиге, однако результативными действиями не отметился.