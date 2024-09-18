«Эвертон» не собирается продавать Пикфорда

«Эвертон» в настоящий момент не собирается расставаться со своим голкипером Джорданом Пикфордом. По информации от Teamtalk, «ириски» не хотят продавать вратаря сборной Англии.

Ранее ходили слухи о том, что Пикфорда могут заменить голкипером «Ньюкасла» Ником Поупом, но источник опроверг эту новость. «Эвертон» не собирается покупать голкипера «сорок».

Напомним, Пикфорд выступает за «Эвертон» с 2017 года, когда перебрался из «Сандерленда». На последнем чемпионате Европы Джордан всё ещё являлся основным голкипером сборной Англии, которая проиграла в финальном матче турнира испанцам.