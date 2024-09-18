Лингард высказался после начала полицейского расследования в Южной Корее

В отношении футболиста «Сеула» Джесси Лингарда в Южной Корее начали расследование. Поводом стала публикация игрока в социальных сетях, на которой видно, как Лингард катается на электросамокате. В Южной Корее даже на такой вид транспортного средства нужны права, к тому же Лингард катался без защитных элементов.

«Я не знал правил насчёт ношения шлема и наличия прав. В Англии, а может и во всей Европе, можно взять электросамокат и просто кататься. Очевидно, каждому, кто приехал в Южную Корею, нужно узнавать правила. Это может быть опасно, безопасность – превыше всего. Разумеется, такое больше не повторится», - написал Лингард в социальных сетях.

Джесси Лингард известен по игре за «Манчестер Юнайтед».