«Арсенал» хочет сохранить Магальянса и предложить ему новый контракт

Лондонский «Арсенал» хотел бы сохранить в своём составе ключевых игроков. Одним из таковых является центральный защитник Габриэль Магальянс, который выступает за команду Микеля Артеты с 2020 года, когда перешёл из французского «Лилля».

По информации от журналиста Фабрицио Романо, «канониры» хотят предложить Магальянсу новый контракт. Нынешнее соглашение 26-летнего центрального защитника истекает летом 2027 года.

В последнем матче «Арсенала» Магальянс забил гол и принёс своей команде победу в выездном дерби против «Тоттенхэма». «Канониры» набрали 10 очков из 12 возможных на старте сезона.