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Будущий владелец «Эвертона» не планирует увольнять Дайча

18 Сентября 2024 • 14:00 Комментировать
Лестер
...
Эвертон
21.09 17:00

Уже зимой акции «Эвертона» может купить известный американский бизнесмен Джон Текстор. При этом вероятный будущий владелец клуба также уверен, что главный тренер Шон Дайч может дать результат.

Несмотря на то, что команда проиграла на старте чемпионата все четыре встречи и вылетела из Кубка, Дайч продолжает пользоваться серьезным кредитом доверия в клубе. Как отмечает Текстор, он наслаждался работой тренера в «Бёрнли» и в «Эвертоне» хотел бы с ним поработать.

«Я не знаю Шона лично, но я столько лет наблюдал, как он в «Бёрнли» творил чудеса без бюджета. И очевидно, что он парень, который знает, как тренировать в Премьер-лиге. Увольнять я его точно бы не подумал. Людям просто нравится создавать дестабилизацию в других клубах», -  цитирует Текстора Sky Sports.

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Евро-Футбол.Ру,
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