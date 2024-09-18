«Реал» планирует пригласить Александра-Арнольда следующим летом

Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнольд может перейти в «Реал». Испанский клуб рассматривает вариант приглашения английского защитника летом 2025 года. К этому времени у футболиста истекает контакт, и «Реал» не прочь воспользоваться ситуацией, чтобы привести игрока бесплатно. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Teamtalk.

Защитник «Ливерпуля» дружит с хавбеком «Реала» Джудом Беллингемом, что может помочь в переговорах. Напомним, что ранее по такому же принципу команда заключила контракт с Киллианом Мбаппе, дождавшись окончания соглашения с французским клубом.

В текущем сезоне Александр-Арнольд провел 4 матча, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.