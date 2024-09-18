Горецка интересен двум клубам АПЛ

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка недоволен своим нынешним положением в команде и хочет сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

По информации от The Sun, в услугах полузащитника заинтересованы два клуба из Английской премьер-лиги. Речь идёт о лондонском «Вест Хэме» и «Манчестер Юнайтед», которые готовы побороться за игрока зимой.

Напомним, Горецка не входит в планы главного тренера «Баварии» Венсана Компани. Руководство дало понять футболисту летом, что ему лучше уйти и получать регулярную игровую практику в другом клубе. Тем не менее, Горецка отказался уходить, о чём уже пожалел.