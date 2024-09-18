Воспитанник «Ливерпуля» считает, что Конате забивает слишком мало

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Джей Спиринг высказался о голевых способностях Ибрахима Конате.

Он отметил, что Ибрахима имеет отличные физические данные. Оттого ему ещё удивительнее осознавать тот факт, что в игре с «Миланом» он забил впервые за два с половиной года.

«Меня удивило, когда было упомянуто, что Конате не забивал за «Ливерпуль» два с половиной года с того полуфинала против «Манчестер Сити» на «Уэмбли» в Кубке Англии. Он действительно физически внушительный игрок, и когда он выходит вперед в матчах чемпионата, он представляет угрозу. Странно, что он так давно не мог забить», - сказал Спиринг во время официального подкаста «Ливерпуля».

Также тренер академии считает, что защитник должен быть более настырным при стандартах у ворот соперника. Джей верит, что это не последний гол Конате в этом сезоне.