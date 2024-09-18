Родри высказался о номинации на «Золотой мяч»

Испанский хавбек Родри Эрнандес, правами на которого владеет «Манчестер Сити», высказался о номинации на «Золотой мяч» в этом году.

«Я доволен тем, как развивается моя карьера. Победы со сборной Испании и «Манчестер Сити» - это воплощение мечты в реальность. Это стало возможно благодаря усердной работе», - передает слова полузащитника инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

В прошлом сезоне Родри вместе с «Манчестер Сити» стал триумфатором Английской премьер-лиги. Вместе со сборной Испании полузащитник выиграл чемпионат Европы – 2024. Эрнандес был признан лучшим игроком по итогам престижного турнира.