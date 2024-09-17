​Кэхилл: «Сарри был очень суеверным и шумным тренером»

Гари Кэхилл, бывший капитан лондонского «Челси», высказался о Маурицио Сарри, который тренировал клуб в сезоне 2018\2019, но не особо преуспел в нём. Он вспомнил, что итальянский специалист прослыл очень суеверным, а также шумным, разговорчивым тренером.

- Очень суеверный, необычный тренер. Он постоянно хотел, чтобы мы тренировали одно упражнение в центре поля, поначалу это было весело, но после нескольких месяцев это стало очень странным и скучным, - цитирует слова Кэхилла derbyderbyderby.it.

Сейчас лондонский «Челси» тренирует другой итальянский специалист - Энцо Мареска.