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​Кэхилл: «Сарри был очень суеверным и шумным тренером»

17 Сентября 2024 • 20:32 Комментировать

Гари Кэхилл, бывший капитан лондонского «Челси», высказался о Маурицио Сарри, который тренировал клуб в сезоне 2018\2019, но не особо преуспел в нём. Он вспомнил, что итальянский специалист прослыл очень суеверным, а также шумным, разговорчивым тренером.

- Очень суеверный, необычный тренер. Он постоянно хотел, чтобы мы тренировали одно упражнение в центре поля, поначалу это было весело, но после нескольких месяцев это стало очень странным и скучным, - цитирует слова Кэхилла derbyderbyderby.it.

Сейчас лондонский «Челси» тренирует другой итальянский специалист - Энцо Мареска.


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Челси Гари Кэхилл Маурицио Сарри ещё теги
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