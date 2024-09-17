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Гвардиола высказался о Гюндогане

17 Сентября 2024 • 19:50 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
22.09 18:30

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился комментарием о полузащитнике команды Илкае Гюндогане.

— После возвращения Гюндогана усилилась конкуренция в центре поля. Когда он в отличной форме, мне сложно выпустить другого игрока. Остальным придется выигрывать конкуренцию, — приводит слова Гвардиолы пресс-службу «горожан».

Специалист признался, что хочет проводить ротацию, но игроки должны доказать, что заслуживают выйти на поле.

В текущей кампании 33-летний Гюндоган появился на поле в трех играх Английской премьер-лиги и не смог отметиться голевыми действиями.

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