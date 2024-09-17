Родри — о трофеях: «Это результат упорного труда»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес высказался о возможной победе в голосовании за «Золотой мяч».

— Я очень рад всему, что произошло со мной за последние годы. Победы «Сити» и победа на Евро со сборной Испании — это просто мечта. Это результат упорного труда и того, что мы никогда не сдаемся, — приводит слова Родри журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне испанский хавбек принял участие в одной игре Английской премьер-лиги, в которой не отметился голевыми действиями.

18 сентября «Манчестер Сити» сыграет в Лиге чемпионов с «Интером».

Церемония вручения «Золотого мяча» запланирована на конец октября.