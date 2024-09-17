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Галлас посоветовал Палмеру брать пример с Месси и Роналду

17 Сентября 2024 • 16:47 Комментировать

Известный в прошлом футболист Вильям Галлас дал совет атакующему полузащитнику «Челси» Коулу Палмеру. По словам француза, молодому игроку важно демонстрировать стабильность в своих выступлениях.

«Коул Палмер должен оставаться на своём уровне. Он должен проводить сезоны, подобные прошлому – снова, снова и снова. Нужно делать это год за годом, как это делают лучшие игроки, легенды. Месси и Роналду – эти парни были лучшими почти 15-20 лет. Это тот стандарт, если ты хочешь, чтобы тебя считали лучшим», - сказал Галлас Prime Casino.

В сезоне 2024/2025 Коул Палмер забил один гол и отдал четыре голевых паса в шести матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Криштиану Роналду Лионель Месси Вильям Галлас Коул Палмер ещё теги
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