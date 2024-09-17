Родри: «Мы близки к забастовке из-за календаря»

Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес высказался о футбольном календаре.

— Я думаю, что мы близки к забастовке из-за календаря. Это общее мнение всех игроков. Если так будет продолжаться, то у нас не останется другого варианта. Это действительно нас беспокоит, — приводит слова Родри City Xtra.

В текущем сезоне 28-летний хавбек сыграл в одном матче Английской премьер-лиги, в котором не отметился голевыми действиями.

Завтра, 18 сентября, «Манчестер Сити» примет на своем поле миланский «Интер» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 22:00 по московскому времени.