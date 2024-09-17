После того как «Эвертон» проиграл все матчи и пропустил уже 13 голов, появились слухи о том, что в клубе могут найти замену Джордану Пикфорду.

Как сообщает The Mirror, Шон Дайч предлагает руководству подписать Ника Поупа. Голкипер «Ньюкасла» уже работал со специалистом в «Бернли». Также в издании пишут о том, что в ближайшее время в основе может выйти Жоау Виржиния, который является вторым номером у «ирисок».

При этом стоит понимать, что «сороки» сами не особо хотят расставаться с голкипером, и, чтобы его приобрести, «Эвертон» должен найти, кого продать из нынешнего состава. Отметим, что Пикфорд является основным вратарем сборной Англии.