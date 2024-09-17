Накануне начались слушания независимой комиссии по делу «Манчестер Сити». В начале 2023 года английский клуб получил от Премьер-лиги обвинения в 115 нарушениях финансовых правил. Учитывая объём дела, «горожанам» грозит серьёзное наказание. Разумеется, так будет в случае, если вину чемпионов Англии последних лет докажут.

Как стало известно TodoFichajes, «Реал» хочет использовать возможное наказание «Манчестер Сити» в своих целях. План мадридцев заключается в том, чтобы переманить полузащитника Родри после санкций в отношении «горожан». При этом будущее Родри будет зависеть ещё и от судьбы Хосепа Гвардиолы – контракт тренера с «Манчестер Сити» рассчитан до конца июня 2025 года.