Родри — о будущем: «У меня ещё три года контракта с «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес высказался о возможном продлении контракта с клубом.

«Мне особо нечего вам сказать. У меня есть еще три года контракта с «Манчестер Сити». Когда я подписываю контракт, я не думаю о других командах», — цитирует Родри City Xtra.

Напомним, испанский хавбек выступает за «Манчестер Сити» с лета 2019 года. За это время он провел 258 матчей во всех турнирах, забил 26 мячей и стал автором 30 ассистов.

Действующий трудовой договор Родри с «горожанами» рассчитан до июня 2027 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 130 миллионов евро.