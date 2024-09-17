Родри: «Холанн — отличный пример, почему игрокам нужно отдыхать»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес поделился комментарием об игре нападающего команды Эрлинга Холанна.

«Холанн — отличный пример того, почему футболистам необходим длительный отдых. У него был долгий перерыв, и сейчас вы видите, как он играет. Это ответ, почему мы просим об отдыхе», — приводит слова Родри City Xtra.

Напомним, 24-летний Холанн вместе со сборной Норвегии пропускал минувший чемпионат Европы, на котором Родри вместе с Испанией выиграл золотые медали.

В текущем сезоне Холанн провел четыре матча в рамках Английской премьер-лиги и стал автором девяти забитых мячей.