Иан Райт похвалил трансферную компанию «Ноттингема»

Известный в прошлом нападающий сборной Англии Иан Райт отметил работу клуба «Ноттингем Форест» на трансферном рынке.

Райт подчеркивает, что команда в своё время совершила очень удачную сделку, продав Бреннана Джонсона в «Тоттенхэм». На получение деньги в команду перешли Каллум Хадсон-Одои и Энтони Эланга. Именно их дуэт сотворил победный гол в матче с «Ливерпулем».

«Когда вы смотрите на бизнес по продаже Бреннана Джонсона и приобретению их двоих - Эланги и Хадсона-Одои…я буду честен, и я не буду отрицать талант Джонсона. Но они оба лучше в том, что могут произвести и дать в итоге «Форесту», - цитирует Райта Premier League Productions.