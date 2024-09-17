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Иан Райт похвалил трансферную компанию «Ноттингема»

17 Сентября 2024 • 15:18 Комментировать
Ливерпуль
0:1
Ноттингем Форест

Известный в прошлом нападающий сборной Англии Иан Райт отметил работу клуба «Ноттингем Форест» на трансферном рынке.

Райт подчеркивает, что команда в своё время совершила очень удачную сделку, продав Бреннана Джонсона в «Тоттенхэм». На получение деньги в команду перешли Каллум Хадсон-Одои и Энтони Эланга. Именно их дуэт сотворил победный гол в матче с «Ливерпулем».

«Когда вы смотрите на бизнес по продаже Бреннана Джонсона и приобретению их двоих - Эланги и Хадсона-Одои…я буду честен, и я не буду отрицать талант Джонсона. Но они оба лучше в том, что могут произвести и дать в итоге «Форесту», -  цитирует Райта Premier League Productions.

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Евро-Футбол.Ру,
Ноттингем Форест Иан Райт Каллум Хадсон-Одои Энтони Эланга Бреннан Джонсон ещё теги

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