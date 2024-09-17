Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола: «За 11 лет я забил 11 голов, а у Холанна девять мячей в четырёх играх»

17 Сентября 2024 • 14:53 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
22.09 18:30

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, удивляет ли его результативность форварда Эрлинга Холанна.

— Немного да. Знаете почему? Я играл в футбол 11 лет и забил 11 голов, а этот парень в четырех играх забил девять, — приводит слова Гвардиолы City Xtra.

В нынешнем сезоне 24-летний Холанн появился на поле в четырех матчах Английской премьер-лиги и забил девять голов.

По итогам четырех туров «Манчестер Сити» находится на вершине турнирной таблицы АПЛ, имея в своей копилке 12 зачетных баллов.

В следующем туре «горожане» примут у себя дома лондонский «Арсенал» (22 сентября).

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Эрлинг Холанн ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 17 Сентября
11:44
«Манчестер Сити» пытается заключить с Родри новый долгосрочный контракт
03:01
«Манчестер Сити» нацелился на недавнего дебютанта сборной Англии
01:02
Жоржиньо – о результативности Холанна: «Это уже смешно» 2
16 Сентября
05:03
«Арсенал», «Челси» и «Манчестер Сити» поспорят за 17-летнего игрока
04:07
Аканджи ответил, стал ли Холанн лучше в нынешнем сезоне
03:52
Аканджи: «Матчей должно быть меньше» 3
01:25
Ямаль – второй по результативным действиям в топ-5 лигах в текущем сезоне
00:41
Лапорт: «Когда появились новости о 115 нарушениях «Манчестер Сити», нам сказали не беспокоиться» 1
15 Сентября
23:08
Клубы АПЛ считают вычет очков недостаточно суровым наказанием для «Манчестер Сити» 2
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ АРСЕНАЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Англию могут отстранить от участия в турнирах УЕФА и забрать Евро Сборная России может сыграть с 11-й командой рейтинга ФИФА Нападающий «Баварии» Кейн побил рекорд Эрлинга Холанна Неймар предупредил игроков «Реала» насчёт Мбаппе Из-за них «Спартак» мог снова проиграть Махачкале: три худших игрока матча против «Динамо» Родри ответил на вопрос о переходе в «Реал» Мбаппе ответил, кто должен бить пенальти в «Реале» «Барселона» потеряла Ольмо — хавбек пропустит Лигу чемпионов Появилась новая плохая новость по Неймару ЦСКА доминировал, но из-за них проиграл «Зениту»: три худших игрока матча
«Барселона» легко разделалась с «Жироной» «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Неймар предупредил игроков «Реала» насчёт Мбаппе Шок для «Манчестер Сити» - с клуба могут снять 100 очков Будущее Ольмо в «Барселоне» под угрозой Тренер – победитель не может найти работу: в какой команде Зидан может оказаться в ближайшее время Кто реально заслужил получить «Золотой мяч» в 2024 году В РФС рассказали, что будет, если Россию не допустят к Евро-2028 «Реал» или «Барселона»: Киммих выбрал следующий клуб «Реал» обманул с ценой Беллингема
Спортивные новости
Канарейкин: «Игра «Локомотива» не всем нравится, зато нравится конечный результат» «Металлург» без шансов уступил «Северстали» в матче КХЛ Стали известны претенденты на пост нового президента МОК Team Liquid стали победителями The International 2024 Тактаров высказался о победе Двалишвили над О'Мэлли Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Сентября
15:18 · Англия. Премьер-лига
Иан Райт похвалил трансферную компанию «Ноттингема»
14:53 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «За 11 лет я забил 11 голов, а у Холанна девять мячей в четырёх играх»
14:10 · Англия. Премьер-лига
Чилуэлл может покинуть «Челси» уже зимой слухи
13:10 · Англия. Премьер-лига
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» объяснил, в чём серьёзная проблема клуба
13:01 · Англия. Премьер-лига
Раскрыты три трансферные цели «Реала» – в списке четыре игрока 1
12:43 · Англия. Премьер-лига
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» осуждает клуб за продажу Мактоминая 1
12:17 · Англия. Премьер-лига
На экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Лингарда завели расследование в Южной Корее 1
11:44 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» пытается заключить с Родри новый долгосрочный контракт
09:52 · Англия. Премьер-лига
Мареска впечатлён мотивацией Санчо на тренировках
07:40 · Англия. Премьер-лига
Гути назвал нападающего, которого хочет видеть в «Реале» 1
07:19 · Англия. Премьер-лига
Вилья ответил, сможет ли Холанн стать вторым Роналду 1
04:44 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» продлит контракт с молодым вингером 1
04:33 · Англия. Премьер-лига
Известна позиция «Тоттенхэма» по будущему Постекоглу 1
04:01 · Англия. Премьер-лига
У тен Хага снова спросили про Антони
03:43 · Англия. Кубок лиги
Тен Хаг поведал, насколько для «Манчестер Юнайтед» важен Кубок лиги 2
03:41 · Англия. Премьер-лига
Мактоминай рассказал о любопытном правиле в «молодёжке» «Манчестер Юнайтед» 1
03:01 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нацелился на недавнего дебютанта сборной Англии
01:02 · Англия. Премьер-лига
Жоржиньо – о результативности Холанна: «Это уже смешно» 2
00:52 · Англия. Кубок лиги
Тен Хаг прокомментировал ситуацию с травмой Шоу 1
00:37 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» продолжает увольнять персонал 1
00:24 · Англия. Кубок лиги
Тен Хаг ответил, почему не играет Антони
16 Сентября
23:44 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Бавария» – в числе претендентов на звезду «Жироны» 1
22:12 · Англия. Премьер-лига
Маунт может вернуться раньше, чем ожидалось
21:44 · Англия. Премьер-лига
Алиссон рассказал, чем его удивил Кьеза
21:34 · Англия. Премьер-лига
Возвращение Риса Джеймса после травмы откладывается
Все новости
Рекомендуем