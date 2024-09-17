Гвардиола: «За 11 лет я забил 11 голов, а у Холанна девять мячей в четырёх играх»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, удивляет ли его результативность форварда Эрлинга Холанна.

— Немного да. Знаете почему? Я играл в футбол 11 лет и забил 11 голов, а этот парень в четырех играх забил девять, — приводит слова Гвардиолы City Xtra.

В нынешнем сезоне 24-летний Холанн появился на поле в четырех матчах Английской премьер-лиги и забил девять голов.

По итогам четырех туров «Манчестер Сити» находится на вершине турнирной таблицы АПЛ, имея в своей копилке 12 зачетных баллов.

В следующем туре «горожане» примут у себя дома лондонский «Арсенал» (22 сентября).