Чилуэлл может покинуть «Челси» уже зимой

Защитник Бен Чилуэлл вернулся в расположение «Челси». Футболист работает с командой, чтобы его было легче продать зимой.

Как сообщает The Sun, на Бена претендует «Кристал Пэлас» и «Ипсвич». Кроме того, названные команды будут готовы провести сделку даже зимой. По этой причине Энцо Мареска планирует использовать Чилуэлла чуть чаще. Наставник понимает, что избавиться от игрока, который будет полгода без игровой практики, - задача очень тяжелая.

При этом добавим, что в Лиге конференций защитник точно участие не примет, но он может получить свой шанс в матчах Кубка.

Бена планировали продать ещё этим летом. По этой причине он в этом сезоне ещё не играл за «Челси».