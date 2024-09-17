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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» объяснил, в чём серьёзная проблема клуба

17 Сентября 2024 • 13:10 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Манчестер Юнайтед
21.09 19:30

Бывший нападающий сборной Шотландии и «Манчестер Юнайтед» Брайан Макклер считает, что «красные дьяволы» слишком уязвимы в обороне.

Как отмечает Макклер, несмотря на то, что у «красных» есть желание строить игру через атаку, нужна для этого очень крепкая оборона.

«Команде нужно было усилить оборону. Это видел каждый, ведь она не соответствует стандартам. Хотя у «Манчестер Юнайтед» есть желание быть атакующей командой, но у вас должна быть платформа. А платформа строится на сильной обороне», -  цитирует футболиста The Scotsman.

Макклер выступал за «красных дьяволов» на протяжении 11 лет. За это время он четыре раза выигрывал Премьер-лигу.

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