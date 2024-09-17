Раскрыты три трансферные цели «Реала» – в списке четыре игрока

Мадридский «Реал» уже сейчас строит планы на следующее трансферное лето. Как сообщает The Independent, «сливочные» рассчитывают подписать трёх футболистов. При этом на радаре гранда Ла Лиги находятся четыре игрока.

Так, «Реал» хочет подписать на правый фланг Трента Александер-Арнольда, чей действующий контракт с «Ливерпулем» истекает следующим летом. В центр поля «сливочные» рассчитывают заполучить Родри из «Манчестер Сити», входящего в список претендентов на «Золотой мяч».

Третья цель «Реала» - центральный защитник. Здесь мадридцы хотят купить либо Вильяма Салиба («Арсенал»), либо Кристиана Ромеро («Тоттенхэм»).