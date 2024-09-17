Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» осуждает клуб за продажу Мактоминая

Бывший нападающий сборной Шотландии и «Манчестер Юнайтед» Брайан Макклер раскритиковал трансфер Скотта Мактоминая.

По мнению Брайана, в клубе решили просто заработать на своем бывшем воспитаннике. Экс-игроку искренне обидно за тот факт, что Скотт, который посвятил клубу 20 лет своей жизни, в итоге оказался не нужен, и вместо него спокойно выбрали 25 млн евро.

«Надеюсь он прекрасно проведет время в «Наполи». Всегда разочаровываешься, когда игроки, которые были там с восьмилетнего возраста, больше не требуются, потому что есть мнение, что лучше взять деньги», - цитирует футболиста The Scotsman.