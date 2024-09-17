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На экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Лингарда завели расследование в Южной Корее

17 Сентября 2024 • 12:17 Комментировать

Футболист «Сеула» Джесси Лингард опубликовал в социальных сетях кадры, на которых он катается по улице на электрической доске. Англичанин уже удалил публикацию, но полиция Сеула все равно начала разбирательство. Как сообщает Naver, Лингарда подозревают в управлении электрической доской без лицензии.

Внимание южнокорейской полиции привлёк не только сам факт катания Лингарда без лицензии, но и отсутствие у футболиста защитного снаряжения и возможное нахождение в состоянии опьянения.

Джесси Лингард известен в футбольном мире главным образом по выступлениям за «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Сеул Джесси Лингард ещё теги
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