На экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Лингарда завели расследование в Южной Корее

Футболист «Сеула» Джесси Лингард опубликовал в социальных сетях кадры, на которых он катается по улице на электрической доске. Англичанин уже удалил публикацию, но полиция Сеула все равно начала разбирательство. Как сообщает Naver, Лингарда подозревают в управлении электрической доской без лицензии.

Внимание южнокорейской полиции привлёк не только сам факт катания Лингарда без лицензии, но и отсутствие у футболиста защитного снаряжения и возможное нахождение в состоянии опьянения.

Джесси Лингард известен в футбольном мире главным образом по выступлениям за «Манчестер Юнайтед».