«Манчестер Сити» пытается заключить с Родри новый долгосрочный контракт

«Манчестер Сити» хочет сохранить своего опорного полузащитника Родри Эрнандеса на длительный срок. По информации от журналиста Сэма Ли, «горожане» хотят поскорее заключить с испанским хавбеком новый долгосрочный контракт.

Источник сообщает, что в услугах Родри также заинтересован мадридский «Реал», но «королевский клуб» не готов платить полузащитнику такую же зарплату, которую футболист получает в «Манчестер Сити».

Родри в настоящий момент является одним из фаворитов на «Золотой мяч», который будет вручён в октябре. Полузащитник помог сборной Испании выиграть летом чемпионат Европы.