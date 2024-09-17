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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Против «Манчестер Сити» запущен «процесс века»: от штрафа до вылета в низшие лиги Англии, к чему готовиться «горожанам»

17 Сентября 2024 • 14:00 Комментировать (2)

16 сентября 2024 года стал «днём истины». Начало того, что позже мы назовём «процесс века» в мире спорта. Речь идёт о процессе, запущенном против «Манчестер Сити» за 115 предполагаемых финансовых нарушений в период с 2009 по 2018 год. Выяснение обстоятельств займёт около 10 недель. Сейчас весь футбольный мир находится в ожидании после четырёх лет расследований Премьер-лиги, которые и привели к этому моменту.

Наказания, с которыми столкнулся северный клуб Англии, который к тому же не желает сотрудничать, варьируются от денежного штрафа до снятия очков или даже исключения из Премьер-лиги. Руководители лиги ясно дали понять: абсолютный лидер чемпионата Англии последних лет нарушил правила, которые лига требует от клубов, а именно, «не предоставляя точную финансовую информацию, которая предлагает истинное и справедливое представление о финансовом положении клуба».

Однако существует множество спекуляций и различных мнений. Своё мнение высказал и главный тренер Пеп Гвардиола.

«Я не юрист. Эрлинг (Холанн) не юрист. Юристов в этой стране и в Испании много, но мы подождём и посмотрим», – заявил он несколько дней назад на пресс-конференции.

Очень жёсткая позиция

Telegraph углубился и узнал мнение клубов Премьер-лиги. Соперники «Манчестер Сити» говорят, что даже снятие очков с «горожан» не удовлетворит их желаний.

Команды Премьер-лиги считают, что вычет очков, даже в ситуации, когда «Сити» точно не останется в АПЛ и вылетит в Чемпионшип, не будет достаточным.

Если «Манчестер Сити» признают виновным, то клуб ждут серьёзные санкции, которые будут распределены на ближайшие несколько сезонов. Таким образом, точечные штрафы серьёзно повлияют на способность «Манчестер Сити» бороться за титулы в будущем.

При этом следует отметить, что неизвестно, в каком из дивизионов будет играть «Манчестер Сити», если его исключат из АПЛ. Команды Премьер-лиги просто изгнали бы команду. Понятно, что руководство «горожан» запросило бы выступать в Чемпионшипе, но от него будет мало что зависеть.

«Все невиновны, пока не будут признаны виновными», – заявил Пеп Гвардиола.

Как бы то ни было, у нас есть 10 недель, чтобы узнать вердикт, а «Сити» уже готовится…

Вылета в Чемпионшип им мало: Стало известно, какое наказание для «Манчестер Сити» хотят видеть в АПЛ
Что делать с «Манчестер Сити»
Снять сразу 50 очков Отправить в Чемпионшип и ниже Оштрафовать и лишить участия в еврокубках Другое (ответ в комментарии)
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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити АПЛ
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Комментарии (2) Все комментарии
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InterSan
17 Сентября 2024 в 14:51
Если они мне лично заплатят 1 млн эвро - то, оно по любому не виновны.
А если серьезно - если докажут, что они за счет денег были лучше других на протяжении 9 лет - снятие очков в этом сезоне ни к чему не приведет. Шейхам похрен на призовые и на деньги от трансляций. Даже наоборот- на хайпе могут заработать.
А вот если - запрет на 9 лет участия в Еврокубках - это заимеет смысл. Игроки попросту не будут иметь желания выступать за МС.
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Kirolnic
17 Сентября 2024 в 14:10
понять и простить ...
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