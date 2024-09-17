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Мареска впечатлён мотивацией Санчо на тренировках

17 Сентября 2024 • 09:52 Комментировать
Вест Хэм
...
Челси
21.09 14:30

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска очень доволен отношением к тренировкам со стороны Джедона Санчо. Напомним, англичанин недавно перебрался к «синим» из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды до конца сезона с правом выкупа за 20 миллионов евро, которое станет обязательным, если «Челси» финиширует выше 14 места в чемпионате.

По информации от журналиста Бена Джейкобса, Санчо успел хорошо проявить себя на тренировках и впечатлил Мареску, который возлагает на футболиста большие надежды.

Напомним, 24-летний Санчо недавно дебютировал за «Челси» в матче с «Борнмутом» и своим ассистом помог команде Марески одержать минимальную победу 1:0.

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