Мареска впечатлён мотивацией Санчо на тренировках

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска очень доволен отношением к тренировкам со стороны Джедона Санчо. Напомним, англичанин недавно перебрался к «синим» из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды до конца сезона с правом выкупа за 20 миллионов евро, которое станет обязательным, если «Челси» финиширует выше 14 места в чемпионате.

По информации от журналиста Бена Джейкобса, Санчо успел хорошо проявить себя на тренировках и впечатлил Мареску, который возлагает на футболиста большие надежды.

Напомним, 24-летний Санчо недавно дебютировал за «Челси» в матче с «Борнмутом» и своим ассистом помог команде Марески одержать минимальную победу 1:0.