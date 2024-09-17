Гути назвал нападающего, которого хочет видеть в «Реале»

Экс-футболист мадридского «Реал» Гути назвал игрока, которого хотел бы видеть в «королевском» клубе.

«Я бы пригласил в «Реал» Эрлинга Холанна. Надеюсь, что этот футболиста станет следующей целью президента клуба Переса», - передает слова Гути газета Marca.

Холанн сейчас является игроком «Манчестер Сити». Он защищает цвета английского клуба с 2022 года. Трудовой договор между сторонами рассчитан до середины 2027 года. Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость норвежского голеадора составляет 180 миллионов.

В нынешнем сезоне АПЛ скандинав провел четыре встречи и отметился девятью голами.