Вилья ответил, сможет ли Холанн стать вторым Роналду

Экс-форвард каталонской «Барселоны» Давид Вилья назвал игрока, которого хотел бы увидеть в испанском чемпионате.
«Мне было бы интересно взглянуть на Эрлинга Холанна. Он и Килиан Мбаппе в чемпионате Испании. Надеюсь, испанскому клубу удастся подписать его. Не думаю, что они станут вторыми Месси и Роналду, но это было бы интересно», - передает слова Вильи газета Marca.
Напомним, что Килиан Мбаппе переехал в Испанию минувшим летом, подписав пятилетний трудовой договор с мадридским «Реалом». Холанн в настоящий момент выступает за английский «Манчестер Сити».
Бан пользователя