Вилья ответил, сможет ли Холанн стать вторым Роналду

«Мне было бы интересно взглянуть на Эрлинга Холанна. Он и Килиан Мбаппе в чемпионате Испании. Надеюсь, испанскому клубу удастся подписать его. Не думаю, что они станут вторыми Месси и Роналду, но это было бы интересно», - передает слова Вильи газета Marca.