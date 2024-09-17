«Манчестер Юнайтед» продлит контракт с молодым вингером

Контракт вингера «Манчестер Юнайтед» Амада Диалло будет продлён.

Ивуариец пробился в стартовый состав «красных дьяволов» в текущем сезоне – он вышел с первых минут в четырёх из пяти матчей. Как сообщает Manchester Evening News, в «Манчестер Юнайтед» решили, что договор 22-летнего футболиста будет продлён в любом случае. Если Диалло не заключит новое соглашение, клуб активирует опцию автоматической пролонгации нынешнего (до лета 2026 года), чтобы предотвратить уход игрока по окончании нынешней кампании в качестве свободного агента.

На счету Амада Диалло один забитый мяч и один результативный пас в пяти поединках.