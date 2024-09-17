Известна позиция «Тоттенхэма» по будущему Постекоглу

Главному тренеру «Тоттенхэма» Анге Постекоглу пока не грозит отставка.

«Шпоры» неудачно начали сезон: всего четыре набранных очка после четырёх туров, 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. В недавнем дерби с «Арсеналом» команда потерпела домашнее поражение (0:1).

По информации инсайдера Фабрицио Романо, руководство «Тоттенхэма» в настоящий момент не задумывается об увольнении Постекоглу, несмотря на трудности. В клубе продолжают полностью доверять австралийцу, он остаётся ключевой фигурой проекта.

Контракт Анге Постекоглу рассчитан до середины 2027 года. В прошлой кампании «Тоттенхэм» финишировал пятым в АПЛ.