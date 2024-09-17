У тен Хага снова спросили про Антони

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг вновь ответил на вопрос о проблемах Антони с игровым временем.

В текущем сезоне бразильский вингер появился на поле лишь однажды – да и то лишь на несколько минут.

«Антони борется за своё место в составе. Это то, чего мы ждём от каждого нашего игрока.

Ему предстоит вернуть прежние позиции, он способен это сделать. Если он будет делать всё правильно, то составит конкуренцию нашим молодым талантам.

У нас есть Амад [Диалло] и Гарна [Алехандро Гарначо], которые были очень эффективны, а Рэшфорд совсем недавно забил гол», – приводит журналист Фабрицио Романо высказывания тен Хага.