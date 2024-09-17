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Мактоминай рассказал о любопытном правиле в «молодёжке» «Манчестер Юнайтед»

17 Сентября 2024 • 03:41 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай рассказал о любопытном правиле в младших командах клуба, введённом ещё легендарным Алексом Фергюсоном. По его словам, подрастающим игрокам запрещено пытаться выделяться, в частности, носить гетры любого другого цвета, кроме как чёрный.

- Если кто-то пытался выделиться гетрами другого цвета, это воспринималось остальными плохо. Ему намекали, что не надо выделяться, что право носить гетры другого цвета надо заслужить. Это тренирует дисциплину, я могу подтвердить это на своём личном примере, - цитирует слова Мактоминая derbyderbyderby.it.  


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Скотт Мактоминай
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