Мактоминай рассказал о любопытном правиле в «молодёжке» «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай рассказал о любопытном правиле в младших командах клуба, введённом ещё легендарным Алексом Фергюсоном. По его словам, подрастающим игрокам запрещено пытаться выделяться, в частности, носить гетры любого другого цвета, кроме как чёрный.

- Если кто-то пытался выделиться гетрами другого цвета, это воспринималось остальными плохо. Ему намекали, что не надо выделяться, что право носить гетры другого цвета надо заслужить. Это тренирует дисциплину, я могу подтвердить это на своём личном примере, - цитирует слова Мактоминая derbyderbyderby.it.