«Манчестер Сити» нацелился на недавнего дебютанта сборной Англии

Полузащитник «Ноттингем Форест» Морган Гиббс-Уайт может пополнить ряды «Манчестер Сити».

24-летний игрок давно находится на радарах статусных английских клубов, а недавно успехи хавбека отметили и в национальной команде, вызвав на сентябрьские матчи Лиги наций. По сведениям HITC, число претендентов на Гиббса-Уайта пополнил «Манчестер Сити». Конкуренцию «горожанам» готовы составить «Ньюкасл» и «Тоттенхэм».

Морган Гиббс-Уайт дебютировал за сборную Англии, выйдя на замену в матче против Ирландии, который состоялся 7 сентября. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста «лесников» в 40 млн евро.