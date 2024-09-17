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Жоржиньо – о результативности Холанна: «Это уже смешно»

17 Сентября 2024 • 01:02 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
22.09 18:30

Полузащитник лондонского «Арсенала» Жоржиньо поделился мыслями о невероятных бомбардирских показателях нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна.

Норвежец лидирует в гонке голеадоров Премьер-лиги с девятью забитыми мячами после четырёх туров – у ближайших преследователей всего по три гола.

«Эрлинг забивает снова и снова, и это уже начинает смешить. Да, мы смотрим все матчи, потому что любим футбол, любим АПЛ. Мы смотрим игры «Манчестер Сити», и это нормально», – приводит журналист Саймон Коллингс слова Жоржиньо.

В воскресенье «Манчестер Сити» примет в родных стенах «Арсенал» в поединке пятого тура чемпионата Англии.

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