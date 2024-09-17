​«Манчестер Юнайтед» продолжает увольнять персонал

Ещё с весны новое руководство «Манчестер Юнайтед» принялось за «оптимизацию» - так дипломатично называют увольнения рядового персонала. Как подсчитали бухгалтеры клуба, увольнение 250 человек позволит клубу сэкономить 50 миллионов фунтов ежегодно - и решение было принято.

Разумеется, уволены они будут не сразу, а в течение следующих двух лет. Катализатором решения стал тот факт, что уже пять лет клуб терпит убытки по итогам финансового года, в общей сложности их сумма уже превысила 370 миллионов евро.

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» занимает десятое место в турнирной таблице, в следующем туре клуб сыграет с «Кристал Пэлас».