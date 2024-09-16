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«Арсенал» и «Бавария» – в числе претендентов на звезду «Жироны»

16 Сентября 2024 • 23:44 Комментировать
Валенсия
...
Жирона
21.09 19:30

Левый защитник «Жироны» Мигель Гутьеррес попал на радары грандов ведущих европейских чемпионатов.

В прошлом сезоне, сложившемся для каталонцев грандиозно, 23-летний футболист был одним из лидеров команды. Несмотря на интерес к Гутьерресу, «Жироне» удалось сохранить игрока в летнее трансферное окно. Как информирует журналист Маттео Моретто, среди претендентов на латераля фигурируют лондонский «Арсенал» и мюнхенская «Бавария», а также леверкузенский «Байер» и итальянская «Болонья».

Мигель Гутьеррес – воспитанник мадридского «Реала». «Сливочные» смогут вернуть его всего за 8 млн евро, если пожелают воспользоваться пунктом обратно выкупа.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Реал Мадрид Бавария Арсенал Лондон Жирона Мигель Гутьеррес Байер ещё теги

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ВАЛЕНСИЯ ЖИРОНА
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16 Сентября
23:44 · Англия. Премьер-лига
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