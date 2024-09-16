Маунт может вернуться раньше, чем ожидалось

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт близок к возвращению после травмы.

Английский футболист получил повреждение в матче второго тура Премьер-лиги против «Брайтона», который состоялся 24 августа. По сведениям журналиста Стивена Рэйлстона, 25-летний хавбек уже вернулся к тренировкам с первой командой «красных дьяволов». Игрок может вернуться на поле раньше, чем изначально ожидалось.

17 сентября «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Барнсли» в поединке Кубка лиги. Следующий матч чемпионата коллектив Эрика тен Хага проведёт 21 сентября – соперником будет «Кристал Пэлас».