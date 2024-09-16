Алиссон рассказал, чем его удивил Кьеза

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон Бекер высказался о своём одноклубнике Федерико Кьезе.

Итальянец пополнил ряды «красных» в конце августа, перебравшись из «Ювентуса», где оказался не нужен рулевому Тьяго Мотте. 26-летний вингер ещё не успел дебютировать в составе английского гранда, но, как заявил Арне Слот, может выйти на замену в предстоящем матче Лиги чемпионов против «Милана».

«Кьеза сходу продемонстрировал свои качества. Что меня удивило, так это улыбка на его лице. Он прибыл с желанием и благодарностью. Жизнь предоставила ему отличную возможность заниматься тем, что он любит, в таком прекрасном клубе», – приводит журналист Джанлука ди Марцио слова Алиссона.