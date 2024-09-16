Возвращение Риса Джеймса после травмы откладывается

Капитан «Челси» Рис Джеймс пока не близок к возвращению на поле.

24-летний футболист получил повреждение ещё до первого официального матча в сезоне. Ожидалось, что правый защитник восстановится в сентябре, однако, похоже, ситуация обстоит хуже. По обновлённой информации журналиста Низаара Кинселлы, признаков скорого возвращения Джеймса на поле в настоящий момент не наблюдается. Игрок продолжает залечивать травму.

Большую часть прошлого сезона Рис Джеймс также пропустил из-за травм. На счету англичанина всего 11 поединков за «синих» во всех турнирах минувшей кампании.

В субботу «Челси» сыграет в гостях против «Вест Хэма».