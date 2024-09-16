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Слот рассказал, в чём должен прибавить Собослаи

16 Сентября 2024 • 21:17 Комментировать
Милан
...
Ливерпуль
1 3.90 X 3.75 2 1.88
17.09 22:00

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил на вопрос о качествах полузащитника Доминика Собослаи.

Венгерский футболист отыграл без замен во всех четырёх матчах «красных» в текущем розыгрыше Премьер-лиги, однако, по словам нидерландского наставника, 23-летнему хавбеку ещё есть в чём прибавлять.

«Доминик очень важен для нас. Он великолепно действует в прессинге, но нам ещё предстоит поработать с ним, чтобы он забивал больше голов и создавал больше моментов. Его показатели должны расти, но я доволен им. Уверен, он прибавит», – заявил Слот на пресс-конференции в преддверии матча Лиги чемпионов против «Милана», который пройдёт во вторник в Италии.

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