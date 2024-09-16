В АПЛ недовольны форматом слушаний по делу «Манчестер Сити»

В понедельник начались слушания по делу «Манчестер Сити». Как известно, гранд Английской Премьер-лиги обвиняют в 115 нарушениях финансовых правил.

Как сообщает на своих страницах издание The Telegraph, некоторые клубы Премьер-лиги недовольны тем, в каком формате проходят слушания. Дело в том, что слушания являются закрытыми, а информация о ходе разбирательства конфиденциальна. Клубы АПЛ считают, что такое громкое дело должно рассматриваться публично.

Ранее появлялась информация о том, что решение по делу «Манчестер Сити» может быть принято только в 2025 году.

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