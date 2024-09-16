Тебас – о деле «Манчестер Сити»: «АПЛ не должна делать различий между большими клубами и маленькими»

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о деле «Манчестер Сити». Как известно, клуб обвиняют в 115 нарушениях финансовых правил. Слушания по делу уже начались, и «горожане» могут столкнуться с серьёзным наказанием.

«Премьер-лига не должна делать различий между большими клубами и маленькими, считая кого-то важным, а кого-то неважным. «Сити» является членом ассоциации. Если клуб совершал нарушения, то он должен получить заслуженные санкции. В противном случае авторитет турнира будет утрачен», - цитирует Тебаса Give Me Sport.

Ранее появлялась информация о том, что вердикт по делу «Манчестер Сити» может быть вынесен в 2025 году.

Большинство клубов АПЛ хотят наказания «Манчестер Сити»