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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тебас – о деле «Манчестер Сити»: «АПЛ не должна делать различий между большими клубами и маленькими»

16 Сентября 2024 • 19:12 Комментировать

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о деле «Манчестер Сити». Как известно, клуб обвиняют в 115 нарушениях финансовых правил. Слушания по делу уже начались, и «горожане» могут столкнуться с серьёзным наказанием.

«Премьер-лига не должна делать различий между большими клубами и маленькими, считая кого-то важным, а кого-то неважным. «Сити» является членом ассоциации. Если клуб совершал нарушения, то он должен получить заслуженные санкции. В противном случае авторитет турнира будет утрачен», - цитирует Тебаса Give Me Sport.

Ранее появлялась информация о том, что вердикт по делу «Манчестер Сити» может быть вынесен  в 2025 году.

Большинство клубов АПЛ хотят наказания «Манчестер Сити»

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити АПЛ Хавьер Тебас ещё теги
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